شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت21 يونيو 2025 الجنيه الذهب بـ 38280 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب ، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي ، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم:

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عيار 24: 5469 جنيهًا للجرام

- عيار 21: 4785 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 4101 جنيه للجرام

- عيار 14: 3190 جنيهًا للجرام

- الجنيه الذهب: 38280 جنيها.

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وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

وتراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردت إيران بضرب تل أبيب، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيداً جديداً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.