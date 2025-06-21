شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 21 يونيو 2025، تطور ملحوظ أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.47 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

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