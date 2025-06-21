الأمير عبدالعزيز بن طلال يتسلم “جائزة الرؤية القيادية” في باريس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز “جائزة الرؤية القيادية” من اتحاد المصارف العربية، خلال افتتاح القمة المصرفية العربية الدولية في باريس اليوم، التي عُقدت برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور شخصيات عربية ودولية بارزة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، عبّر سمو الأمير عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن التمويل الرشيد هو حجر الأساس للرفاه والتنمية المستدامة، مستعرضًا جهود برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) في إطلاق مبادرات إنسانية وتنموية رائدة، أبرزها البنوك المتخصصة في الشمول المالي، التي سبقت أهداف التنمية المستدامة.

وأكد سموه أن التنمية الحقيقية تُبنى على تمكين الإنسان وإغاثة المحتاجين، مشيرًا إلى أهمية تحويل الأقوال إلى أفعال من أجل بناء مستقبل أكثر عدلًا وإنسانية.

ويأتي منح الجائزة تقديرًا لإسهامات سموه في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال رئاسته لـ”أجفند” ومجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة ومؤسسات أخرى. واختير بالإجماع من مجلس إدارة الاتحاد الذي يضم ممثلين عن 20 دولة عربية.

وتُعد الجائزة من أرفع الجوائز التي يمنحها اتحاد المصارف العربية، الذي يضم أكثر من 360 مؤسسة مالية في 20 دولة، ويتمتع بعضوية استشارية في الأمم المتحدة، ومكانة مرموقة في المحافل الدولية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط