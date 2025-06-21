وفد منظومة الطيران المدني يزور مصنع “إيرباص” في مدينة تولوز الفرنسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - زار وفد منظومة قطاع الطيران المدني برئاسة معالي رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، مصنع “إيرباص” في مدينة تولوز الفرنسية، الذي يُعد من أكبر مراكز تصنيع الطائرات في العالم؛ بهدف تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات التصنيع، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات الجوية، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة للتحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي في قطاع الطيران، وذلك ضمن فعاليات معرض باريس الجوي “لوبورجيه” في نسخته الـ( 55) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من (16 – 22 يونيو 2025م).

وتجول الوفد في مرافق وأقسام المصنع واطلع على ما يضمه من منظومة الإنتاج المتكاملة، التي تعتمدها الشركة في تصميم وتجميع الطائرات، وعلى تقنيات التصنيع المتقدم للطائرات في مرافقها ومصانعها، وأحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة في مجال صناعة الطيران، مُستمعًا إلى شرح تعريفي عن منظومة الإنتاج المتكاملة التي تعتمدها الشركة في تصميم وتجميع الطائرات وتميزها بتطبيقها لأعلى معايير الأتمتة والرقمنة، واعتمادها على مفاهيم التصنيع الذكي، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز في خطوط الإنتاج، ما يجعلها نموذجًا متقدمًا في كفاءة التصنيع وجودة الأداء.

وشهدت الزيارة مناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين في مجال تصميم وتجميع الطائرات، وممكنات المملكة وحوافزها المقدمة لتشجيع وجذب الاستثمارات النوعية في قطاع صناعة الطيران، وبحث الوفد خلال الزيارة، سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل تبادل الخبرات في إدارة حركة الطيران، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة الجوية.

وتُجسد زيارة الوفد برئاسة معالي رئيس الهيئة لمصنع “إيرباص” في تولوز الفرنسية، رسالة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكات الصناعية مع كبرى الشركات العالمية في مجال الطيران، والاطلاع على أحدث تقنيات التصنيع الذكي والابتكار، بما يسهم في دعم جهود نقل التقنية وتوطين الصناعات الجوية في المملكة، كما تعكس الزيارة التزام المملكة بتوسيع مجالات التعاون والاستثمار مع الجانب الفرنسي، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق في سلاسل الإمداد العالمية لصناعة الطيران، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال صناعة وتوطين الطيران، وسبل الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز معايير السلامة والكفاءة في قطاع الطيران المدني، وخطوط تصنيع الطائرات، وآخر ما وصلت إليه التقنيات الحديثة وإجراءات السلامة والبيئة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المشترك في تحسين قدرات التصنيع والابتكار، وجذب الاستثمارات في قطاع الطيران المدني.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط