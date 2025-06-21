شكرا لقرائتكم خبر عن 50.6 جنيه للشراء.. تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025 يالبنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادلالسبت، 21 يونيو 2025 12:00 ص
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 21 يونيو 2025، في البنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.
وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.47 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
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