الاقتصاد

50.6 جنيه للشراء.. تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025 يالبنك الأهلى المصرى

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50.6 جنيه للشراء.. تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025 يالبنك الأهلى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل

السبت، 21 يونيو 2025 12:00 ص

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 21 يونيو 2025، في البنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.47 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:
  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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