سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 21 يونيو 2025، في البنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن 50.6 جنيه للشراء.. تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025 يالبنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع