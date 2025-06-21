شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للأدوية" تتوقع نمو مبيعات سوق الدواء فى مصر إلى 400 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قدرت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، حجم مبيعات سوق الدواء المصري ليتجاوز 350 مليار جنيه وقد يقترب من 400 مليار جنيه خلال عام 2026/2025، بمعدل نمو يتراوح ما بين 10 إلى 15%، على أن يشهد سوق الدواء المصري منافسة شديدة خلال العام المالي المقبل، جاء ذلك بتقرير الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2026/2025.

وتعتزم الشركة العربية للأدوية، تنفيذ مشروعات بنحو 208.3 مليون جنيه خلال السنة المالية 2025/2026، وتتمثل هذه المشروعات في إنشاء قسم جديد لاستنشاق البودرات الجافة بتكلفة تقديرية بنحو 112.6 مليون جنيه، واستكمال تطوير محطة الكهرباء بمبلغ 50 مليون جنيه، وكذلك استكمال تطوير محطة التكييف المركزي بمبلغ 45 مليون جنيه، على أن يتم تمويل المشروعات المرتبطة بقواعد التصنيع الجيد الـGMP بنسبة 80% بقروض طويلة الأجل، وتمويل باقي المشروعات بنسبة 20% تمويل ذاتي.

قالت الشركة العربية للأدوية، إنه سيتم استكمال تنفيذ مشروعات بقيمة 443.391 مليون جنيه خلال السنة المالية المقبلة ما بين 80.9 مليون جنيه لتطوير مصنع الأشربة، وشراء خطين جدد للأشربة وتنكات بقيمة 177.6 مليون جنيه وذلك بهدف تحقيق متطلبات قواعد التصنيع الجيد، وتطوير محطة الكهرباء بقيمة 25 مليون جنيه لزيادة القدرة الكهربائية لاستيعاب الآلات الجديدة، ومشروع منظومة إطفاء الحريق والإنذار الآلي بقيمة 30.7 مليون جنيه تنفيذًا لمتطلبات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، ومشروع إنشاء قسم DPI بقيمة 112.6 مليون جنيه للتوسع في منتجات الشركة، وبرنامج التحول الرقمي لإدارة موارد الشركات ERP تنفيذًا لتعليمات وزارة قطاع الأعمال العام.

وتستهدف الشركة العربية للأدوية، تحقيق مبيعات بقيممة 1.6 مليار جنيه خلال السنة المالية 2025/2026 مقابل 1.1 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو سنوي 41%، ومقابل 784.9 مليون جنيه محققة خلال العام المالي 2023/2024 بنسبة نمو 99%، متوقعة استمرار تصنيع مستحضرات الأشربة والمضمضة والأمبول لدى الغير حتى منتصف العام المالي 2025/2026 لحين الانتهاء من تطوير مصنع السوائل، والعمل على ترشيد النفقات والتكاليف وخفض نسب الفاقد الصناعي بقدر الإمكان.

وتستهدف الشركة العربية للأدوية للصناعات الكيماوية، تحقيق صادرات بنحو 300.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026 مقابل محقق فعلي بقيمة 117.9 مليون جنيه عن العام المالي 2022/2023 بزيادة بنحو 182.8 مليون جنيه ومقابل صادرات معتمدة للعام المالي 2024/2025 بقيمة 286.7 مليون جنيه.

وتعتزم الشركة العربية للأدوية، التركيز على التشكيلة البيعية التي تحقق الوصول إلى أفضل عائد مع عدم إغفال البعد الاجتماعي للأصناف التي لا تحقق ربحية، وترشيد نفقات توزيع الأدوية (ترشيد الخصم النقدي، ترشيد البونص)، وتنشيط الدعاية من خلال التعاقد مع مكاتب علمية متخصصة، وكذلك طرح مستحضرات جديدة بالسوق لأول مرة بلغت قيمتها 4.562 مليون جنيه.