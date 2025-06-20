الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4785 جنيها

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سعر الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ4785 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويري

الجمعة، 20 يونيو 2025 10:00 م

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر


أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 5469 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4785 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4101 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3190 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 38280 جنيهًا


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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