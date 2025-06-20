شكرا لقرائتكم خبر عن منح 2.1 مليار جنيه تمويلات لمشروعات متوسطة وصغيرة إنتاجية وحرفية والان مع تفاصيل الخبر

شهد الربع الأول من عام 2025، نموًا ملحوظًا في قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 135.1% ليصل إلى 18.8 مليار جنيه مقارنة بقيمة 8 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، كما ارتفعت أعداد المستفيدين بنسبة بلغت 95.8% ليصل إلى 14.1 ألف مستفيد خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بحوالي 7.2 ألف مستفيد بنهاية الربع الأول من عام 2024، ووزعت أرصدة التمويل على أنشطة:

النشاط التجاري

- جاء النشاط التجاري بالترتيب الأول في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 12.9 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 10.6 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2024 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 5.5 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 5.1 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط التجاري المركز الأول بنسبة 68.76%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 75.25%.

النشاط الخدمي

- جاء النشاط الخدمي بالترتيب الثاني في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 3.2 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 1.7 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2024 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 1.4 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.03 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمي المركز الثاني بنسبة 16.9%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 11.81%.

النشاط الإنتاجي والحرفي

- جاء النشاط الإنتاجي والحرفي بالترتيب الثالث في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 2.1 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 1.03 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2024 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 621.8 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 0.47 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجي والحرفي المركز الثالث بنسبة 11.23%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 7.25%.

النشاط الزراعي

- جاء النشاط الزراعي بالترتيب الرابع في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 584.1 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ 0.8 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2024 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 458.3 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 0.65 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الزراعي المركز الرابع بنسبة 3.11%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 5.69%.