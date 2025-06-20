شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية..7 شركات بالبورصة ترتفع بأكثر من 10% خلال ثالث أسبوع في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 7 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 15% خلال ثالث أسبوع في شهر يونيو الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- الدولية للأسمدة والكيماويات بنسبة 11.99% ليصل إلى مستوى 22.510 جنيه.

2- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 12.20% ليصل إلى مستوى 27.230 جنيه.

3- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بنسبة 13.92% ليصل إلى مستوى 23.810 جنيه.

4- مصر للأسمنت-قنا بنسبة 17.73% ليصل إلى مستوى 49.470 جنيه.

5- سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 28.91% ليصل إلى مستوى 215.020 جنيه.



6- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 40.01% ليصل إلى مستوى 50.530 جنيه.

7- وثائق صندوق استثمار اودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بنسبة 88.95% ليصل إلى مستوى 3.250 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 30248.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 8858.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 7.58% ليغلق عند مستوى 12079.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 7.49% ليغلق عند مستوى 37524.04 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 11577.50 نقطة.

