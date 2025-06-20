شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «TG DEVELOPMENTS» ترتفع بمعدلات التنفيذ لمشروع «PALM CAPITAL » لـ60%..وتبدأ الانشاءات بمشروع «PALM ISLAND » ضمن خطة عمل قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة TG DEVELOPMENTS الارتفاع بمعدلات تنفيذ مشروع "PALM CAPITAL " لتصل إلى أكثر من 60% وذلك خلال عام واحد فقط من بدء الانشاءات بالمشروع، كما تعلن الشركة عن بدء انشاءات مشروع "PALM ISLAND "، وهو ما يأتي انطلاقًا من تنفيذ خطة عمل قوية تستهدف رفع معدلات التنفيذ في كافة مشروعات الشركة.

من جانبه، قال المهندس أشرف طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة TG DEVELOPMENTS، إن محفظة مشروعات الشركة تضم حاليًا 3 مشروعات قوية في مناطق متنوعة، وهي "PALM CAPITAL " و"PALM ISLAND " بالإضافة إلى مشروع "PALM EAST" في التجمع الخامس وهو أحدث مشروعات الشركة الذي تم اطلاقه مؤخرا.



وأوضح أن مشروع "PALM CAPITAL " يقع في مدينة الشروق على محور جمال عبد الناصر مباشرة، على مساحة 18 فدان، وهو مشروع سكني متكامل يضم 24 عمارة، ويمكن للعميل معاينة الوحدة التي يريد شرائها قبل التعاقد عليها نظرًا لارتفاع نسبة التنفيذ في المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يضم وحدات بمساحات تبدأ من 147 متر لوحدة 3 غرف، وعلى واجهة المشروع يوجد مشروع تجاري إداري كبير على مساحة 11 ألف متر.



وأضاف أن شركة A PLUS تتولى إدارة المشروع، كما يتميز المشروع بإطلالة على محور جمال عبد الناصر مباشرة.



وأضافت الدكتورة آية كمال، مدير القطاع التجاري بشركة TG DEVELOPMENTS، أن الشركة بدأت في انشاءات مشروع "PALM ISLAND" يقع على طريق السويس وأمام بوابة 3 مدينتي، والذي يقع على مساحة 12 فدان، ويتولى مكتب HAFEZ CONSULTANTS للاستشارات الهندسية تصميم المشروع، وتم التعاقد مع شركة A PLUS لتتولى إدارة المشروع عقب تشغيله، ويضم المشروع وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 80 متر ، ويتم طرح أنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات، ويتميز المشروع بموقع مثالي على طريق السويس، كما يتم طرح أنظمة سداد مميزة لعملاء المشروع.



ولفتت إلى أن المشروع الثالث "PALM EAST" الذي اعلنت عنه الشركة مؤخرا يقع في التجمع الخامس بمنطقة المستثمرين الجنوبية، ويبعد المشروع دقيقتين فقط عن الجامعة الأمريكية وشارع التسعين الجنوبي ودقيقة من "WATERWAY" وهو مشروع سكني متكامل يضم وحدات بمساحات تبدأ من 90 متر وبمقدم يبدأ من 7% فقط، ويقع المشروع على مساحة 12 فدان ويضم جزء فندقي تديره العلامة التجارية العالمية HILTON.



وتابعت أن IDEA GROUP تتولى دور المستشار العقاري لمشروعات شركة TG DEVELOPMENTS، وذلك في إطار خطة الشركة للاستعانة بكبرى الكيانات ذات الخبرة في مجال التسويق العقاري، موضحة أن التعاون مع IDEA GROUP يأتي انطلاقًا من الثقة في خبراتها الواسعة وسجلها القوي في إدارة وترويج المشروعات العقارية، بما يضمن وصول المنتجات العقارية بالشكل الأمثل إلى العملاء المستهدفين.



وأكد أحمد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة IDEA GROUP، أن التعاون الاستراتيجي مع شركة TG DEVELOPMENTS يضيف لسجل انجازاتها باعتبارها وهي واحدة من الشركات الواعدة التي تمتلك رؤية واضحة ومشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية للسوق.



وأضاف أن شركة IDEA GROUP نجحت في تعزيز خطط شركة TG DEVELOPMENTS للتعاون مع كيانات قوية، حيث ساهمت شركته في التعاقد مع مكتب HAFEZ CONSULTANTS للاستشارات الهندسية ومكتب محرم باخوم بالإضافة للتعاقد مع شركة A PLUS للإدارة، وهو ما يأتي ضمن تعاون استراتيجي بين شركة IDEA GROUP مع شركة TG DEVELOPMENTS.



وأشار إلى أن كلا الشركتين تعملان سويًا على تقديم حلول تسويقية مبتكرة تواكب تطلعات العملاء وتتماشى مع التطور المستمر في السوق العقاري المصري، حيث تركز IDEA GROUP على تقديم خدمات استشارية وتسويقية متكاملة تعزز من فرص النجاح التجاري للمشروعات العقارية، كما تتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال هذه الشراكة، بما يواكب النمو المتسارع لمشروعات TG DEVELOPMENTS وخططها التوسعية.