نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يزور مركز القصيم العلمي ومصانع وطنية ويلتقي المستثمرين بغرفة عنيزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة اليوم، مركز القصيم العلمي بمحافظة عنيزة، واطلع على مرافقه العلمية والتدريبية، وجهوده في تطوير مهارات الطلبة والمواهب الوطنية، وتحفيزهم على الابتكار والحلول الإبداعية في مختلف التخصصات العلمية والهندسية.

وشملت جولة معاليه في المركز، معمل التصنيع المتقدم، والوحدات العلمية المتخصصة في العلوم الحيوية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والفضاء وعلوم الطيران، والطاقة المتجددة، والتقنيات الطبية.

وخلال زيارته الحالية إلى منطقة القصيم، اجتمع ابن سلمة بالمستثمرين الصناعيين في لقاءٍ عُقد بالغرفة التجارية الصناعية بعنيزة، واستعرض معهم فرص تعزيز التنمية الصناعية المستدامة بالمنطقة، وناقش اللقاء التحديات التي تواجه توسّع ونمو المصانع الوطنية، وممكنات الوزارة لمعالجة تلك التحديات.

وقدّمت الوزارة عروضًا عن أبرز البرامج والمبادرات المقدمة لتمكين الاستثمارات الصناعية، ودعم مسيرة التحوّل الصناعي في المملكة، ومنها برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي،

وبرنامج مصانع المستقبل الذي يدعم التحول الذكي في المصانع، وبرنامج تنافسية القطاع الصناعي الذي يقدم حلولًا تعزز كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية.

وعلى صعيد متصل، زار معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، عددًا من المنشآت الصناعية في محافظة عنيزة، وتفقد خطوط إنتاجها، ومبادراتها لتطبيق الأتمتة في عمليات التصنيع ومراقبة الجودة، وامتثال تلك المنشآت لمعايير السلامة والصحة المهنية.

واستعرض معاليه خلال زيارته للمصانع الوطنية، ممكنات الوزارة وحوافزها لدعم نمو الاستثمارات الصناعية، وتمكين المستثمرين، وبرامجها لتعزيز الأتمتمة وتبني تقنيات التصنيع المتقدم، ورفع القدرات التصديرية للمصانع الوطنية.

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