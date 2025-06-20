شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو -2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4101 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 20 يونيو 2025 06:00 م
تتاثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي ،
اسعار الذهب اليوم فى مصر
سعر جرام الذهب عيار 24: 5469 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 21: 4785 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 18: 4101 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 14: 3190 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب اليوم: 38280 جنيهًا
ويأتي التحول في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.
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