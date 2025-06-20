شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو -2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4101 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتاثرأسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي ،



اسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: 5469 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4785 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4101 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3190 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 38280 جنيهًا



ويأتي التحول في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.



