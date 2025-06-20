شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للألومنيوم تستثمر 1.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى لتصنيع "الفويل" والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة مصر للألومنيوم، استثمار 1.511 مليار جنيه خلال السنة المالية الجديدة 2026/2025 لإنشاء مشروعات توسعات جديدة أبرزها المراحل الأولى من مشروعات إنتاج رقائق الألومنيوم (الفويل) بتكلفة تقديرية 1.403 مليار جنيه، وإنتاج العبوات الدوائية الـ(Slug) بتكلفة تقديرية 23.81 مليون جنيه، وإضافة خطة إعادة تدوير خبث الألومنيوم بتكلفة تقديرية 84.2 مليون جنيه.

كما تستهدف شركة مصر للألومنيوم، استثمار مبلغ 1.209 مليار جنيه خلال السنة المالية 2025/2026 لمشروعات الإحلال والتجديد، لإجراء عمرات جسيمة لعدد 105 خلايا إنتاج، وتطوير الدرفلة، وتشمل ماكينة قياس الصلاة مرحلة أولى، جهاز X-Ray، جهاز قياس السمك، وبرنامج تطبيقي لتحديث تخطيط الإنتاج)، ومبلغ 167.9 مليون جنيه لتطوير المسابك (فلتر تنقية المعدن بمسبك 1)، ومشروع تطوير قطاع إنتاج الفحم والأقطاب وتشمل تغيير جرابات ونشى FTA، وتطوير خط B، وتطوير خط نظافة البلوكات الكربونية المحمصة، وماكينة بناء حوائط، وإعادة تأهيل مبادلات 1،2 بمحمص الفحم، وسيارة نقل قلاب.

وتعتزم "مصر للألومنيوم"، ضخ استثمارات لتنفيذ مشروعات بقطاع النقل وسفاجا من خلال تطوير تشغيل السيارات والمعدات، وتطوير صيانة المعدات والسيارات، وتطوير ميناء سفاجا، وتطوير المرافق عبر إحلال وتجديد خطوط الموحدات وجرار زراعي، وكذلك تطوير القضبنة من خلال سيارة نقل قلاب.

وتستثمر شركة مصر للألومنيوم، مبلغ 3.198 مليار جنيه لإعادة تأهيل المصهر الحالي من خلال تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير خلايا الإنتاج عبر تحديث نظام التحكم الآلي للخلايا لخطي الإنتاج الرابع والخامس، وتجديد بناكر الخط السادس، وتجديد قضبان لأوناش الخط الأول، وتجديد شبكة الكابلات الخطين الأول والثاني، وتجديد سلندرات الخط السادس، وجهاز قياس تيار التوصيل الكاثودي، وتجديد مواسير الهواء الجاف، وكذلك إعادة دراسة الجدوى لخط إنتاج 250 ألف طن.

وتتضمن هذه الاستثمار تطوير الدرفلة على الساخن والبارد، وفاكس الدرفلة على الساخن، وتطوير الشحن والتفريغ، وبرنامج تطبيقي لتحديث تخطيط الإنتاج، وإنشاء المرحلة الأولى من تطوير ماكينة صب البلاطات 43 بمسبك 1، وتطوير منشار وزنلر بمسبك 2، وتطوير قطاع البحوث والتصميم (جهاز قياس إنكماش عجينة الرامنج، وجهاز تجهيز عية الرامنج)، وورش مسبك الزهر فرن حث 5 طن بالمشتملات وخلية تغذية جهد متوسط 10.5 ك ف.