شكرا لقرائتكم خبر عن 9 دول مهددة حال ضرب المنشآت النووية الإيرانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء السابق، إنه، قد يكون هناك خطر حقيقي على دول الجوار في حال تعرض أي منشأة نووية إيرانية لضربة عسكرية، ولكن حجمه يعتمد على عدة عوامل منها نوع الحادث - موقع الحادث - نوع وتصميم المفاعل - كمية ونوع المواد الإشعاعية المنطلقة - اتجاه الرياح - سرعة الرياح - الأمطار.

وأضاف "الوكيل"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،، أن الخطر قد يشمل تسرب مواد مشعة من قلب المفاعل، وسحب مشعة تنتقل مع الرياح وتلوّث الهواء والتربة، بالإضافة إلى تأثيرات صحية وبيئية قد تظهر خلال أيام أو سنوات منها امراض سرطانية، وتلوث الغذاء والماء واضطراب بيئي طويل الأمد.

وأوضح الوكيل أن الدول المهددة بالتأثر لا قدر الله بحسب موقع الحادث واتجاه الرياح وسرعتها الخطر قد يشمل بحسب الدرجة من الأعلى إلى الأقل:

1- العراق ( ملاصقة جغرافيا وأرض مفتوحة)

2- الكويت والبحرين وقطر والإمارات

3- السعودية (شرقها تحديدًا)

4- باكستان وأفغانستان

5- تركيا ( حال وجود رياح شمالية)



و كشف الدكتور أمجد الوكيل أن إيران تبعد عن مصر مسافة تُقدّر بأكثر من 2200 كيلومتر، وهي مسافة شاسعة تجعل من غير المحتمل على الإطلاق أن تصل أي إشعاعات نووية إلى مصر نتيجة لأي حادث نووي قد يحدث في المنشآت النووية الإيرانية.