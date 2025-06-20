شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو 2025.. عيار 18 يسجل 4101 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم وفقا لآخر التحديثات حيث سجل عيار 18 سعر 4101 جنيه ، و ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي،

أسعار الذهب اليوم في مصر -

سعر جرام الذهب عيار 24: 5469 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4785 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4101 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3190 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 38280 جنيهًا

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ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.



يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



