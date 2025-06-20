شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع باستثناء مواد البناء والتجارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 20 يونيو 2025 04:00 م
تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 11.3%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 9.4%، يليه قطاعا الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 8.6%، 8.2%، على التوالي، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 7.5%، وانخفضت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 6.8%، 6.2%، 6.1%، على الترتيب.
ونزل قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.8%، ثم قطاعا البنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.6%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 4.3%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.7%، فيما ارتفع قطاعا التجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 2.3%، 2.2%، على التوالي.
وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 30248.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 8858.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 7.58% ليغلق عند مستوى 12079.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 7.49% ليغلق عند مستوى 37524.04 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 11577.50 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 146.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.149 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.4%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.329 تريليون جنيه إلى 1.239 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 428.4 مليار جنيه إلى 397.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.2%.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز