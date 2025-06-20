شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع باستثناء مواد البناء والتجارة والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 11.3%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 9.4%، يليه قطاعا الموارد الأساسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 8.6%، 8.2%، على التوالي، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 7.5%، وانخفضت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 6.8%، 6.2%، 6.1%، على الترتيب.

ونزل قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.8%، ثم قطاعا البنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.6%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 4.3%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.7%، فيما ارتفع قطاعا التجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 2.3%، 2.2%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 30248.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 8858.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 7.58% ليغلق عند مستوى 12079.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 7.49% ليغلق عند مستوى 37524.04 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 11577.50 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 146.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.149 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.4%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.329 تريليون جنيه إلى 1.239 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 6.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 428.4 مليار جنيه إلى 397.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.2%.