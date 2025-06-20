الاقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 20-6-2025 بالبنك المركزى 13.81 جنيه للبيع

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  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 20-6-2025 بالبنك المركزى 13.81 جنيه للبيع 1/3
  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 20-6-2025 بالبنك المركزى 13.81 جنيه للبيع 2/3
  • سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 20-6-2025 بالبنك المركزى 13.81 جنيه للبيع 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 20 يونيو 2025 03:30 م

سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 20-6-2025، فى البنك المركزى المصرى 13.77 جنيه للشراء، 13.81 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.76 جنيه للشراء، 13.80 جنيه للبيع، وجاء استقرار سعر الدرهم الإماراتي بسبب العطلة الأسبوعية.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:
 

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الدرهم الإماراتى

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13.77 جنيه للشراء.

13.81 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.76 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.76 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.76 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.79 جنيه للشراء.

13.82 جنيه للبيع.

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الدرهم الإماراتى

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.77 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.75 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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