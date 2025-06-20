شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتى جروب": خطر إغلاق مضيق هرمز قد يدفع خام برنت إلى 90 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذّر بنك سيتي جروب الأمريكي من أن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى 90 دولارًا للبرميل إذا تم إغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيكون حادًا لكنه قصير الأجل؛ حيث ستُبذل جهود سريعة لإعادة فتح الممر الملاحي.

ويعد المضيق الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية شريانًا حيويًا خاصة لدول مثل الهند، وتعني أي محاولة لإغلاقه اضطرابًا كبيرًا في أسواق الطاقة العالمية، بالرغم من أن البنك يرى أن أي انقطاع في صادرات إيران سيكون له تأثير محدود، نظرًا لانخفاض الشحنات أساسًا وتراجع الطلب من المصافي الصينية.

وتتداول في الوقت الحالي عقود خام برنت عند حوالي 77 دولارًا للبرميل، بينما تبقى الأسواق قلقة من تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال أسبوعين ما إذا كان سيشن ضربة عسكرية ضد إيران من عدمه، مؤكدًا أن الدبلوماسية لا تزال مطروحة.

يذكر أن إيران، كانت قد حذرت أمس الخميس، من أنها ستضطر إلى إغلاق مضيق هرمز إذا انضمت الولايات المتحدة والغرب إلى إسرائيل.



وقال النائب في البرلمان الإيراني السيد علي يزدي خاه "إنه على الأعداء أن يعلموا أن إيران لديها خيارات كثيرة ستلجأ إليها عند الحاجة؛ لكنها لن تُغلق مضيق هرمز في الوقت الحالي، إلا إذا انضمت الولايات المتحدة والغرب إلى إسرائيل مباشرة، فستضطر طهران إلى إغلاق هذا الممر المائي الاستراتيجي كخيار جيد وسهل لحماية مصالحها الوطنية".