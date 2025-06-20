شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة السيارات الألمانية تتكبد خسائر بنصف مليار يورو بسبب الرسوم الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس اتحاد صناعة السيارات الألمانية (VDA)، هيلدجارد مولر، عن تكبّد شركات تصنيع السيارات الألمانية خسائر مالية تُقدّر بنحو نصف مليار يورو خلال شهر أبريل الماضي، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.



ووفقًا لما أورده موقع "يو إس نيوز"، اليوم /الجمعة/، قالت مولر "لقد قدرنا أن المصنعين الألمان تكبدوا تكاليف إضافية بنحو 500 مليون يورو بسبب صادراتهم من ألمانيا إلى الولايات المتحدة خلال أبريل فقط".

وتأتي هذه الخسائر في إطار تصاعد التوترات التجارية بين برلين وواشنطن، ما يُلقي بظلاله على سلاسل التوريد ويزيد من الضغوط المالية على الشركات الألمانية، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكي كأحد أبرز وجهات التصدير.

ويخشى قطاع السيارات الألماني من استمرار هذه السياسات الحمائية، خاصة مع تصاعد الخطاب التجاري المتشدد الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من القيود التجارية والإجراءات الجمركية خلال الفترة المقبلة.