شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 فى سلطنة عمان عيار 24 بـ41.450 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 41.450 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية،



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان



عيار 24 سجل 41.450 ريال

عيار 22 سجل 37.975 ريال

عيار 21 سجل 36.250 ريال

عيار 18 سجل 31.075 ريال

عيار 14 سجل 24.175 ريال

عيار 12 سجل 20.725 ريال

الاونصة1288.950 ريال

الجنيه الذهب290.075 ريال

الأونصة بالدولار3349.19 دولار



وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف ، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.



