شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 فى سلطنة عمان عيار 24 بـ41.450 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 20 يونيو 2025 02:00 م
شهدت اسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 41.450 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية،
سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 41.450 ريال
عيار 22 سجل 37.975 ريال
عيار 21 سجل 36.250 ريال
عيار 18 سجل 31.075 ريال
عيار 14 سجل 24.175 ريال
عيار 12 سجل 20.725 ريال
الاونصة1288.950 ريال
الجنيه الذهب290.075 ريال
الأونصة بالدولار3349.19 دولار
وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف ، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
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