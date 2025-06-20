شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 في الكويت عيار 21 بـ28.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 32.975 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.975 دينار

عيار 22 سجل 30.225 دينار

عيار 21 سجل 28.850 دينار

عيار 18 سجل 24.725 دينار

عيار 14 سجل 19.225 دينار

عيار 12 سجل 16.475 دينار الاونصة1025.550 دينار

الجنيه الذهب230.800 دينار

الأونصة بالدولار3349.19 دولار



ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

و سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. في ظل ذلك، تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ثلاث مرات سابقًا. هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.



كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.

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