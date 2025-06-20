أسعار النفط ترتفع عند التسوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة، اليوم، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” (2.15) دولار، ما يعادل (2.8) بالمئة، إلى (78.85) دولارًا للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى إغلاق لها منذ (22) يناير.

وزادت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي تسليم يوليو (2.06) دولار، أو (2.7) بالمئة، إلى (77.20) دولارًا للبرميل.

وتراجع حجم التداول اليوم الخميس، بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

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