رئيس وزراء جورجيا يستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية جورجيا إيراكلي كوباخيدزي؛ الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ.

كما التقى المرشد خلال زيارته معالي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ليفان دافيتاشفيلي، ومعالي وزير المالية الجورجي لاشا خوتسيشفيلي، ومعالي وزير البنية التحتية في جمهورية جورجيا ريفاز سوخادزي.

ونوقشت خلال اللقاءات سُبل التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية جورجيا؛ للإسهام في دعم وتمويل المشروعات والبرامج بمختلف القطاعات التنموية وفتح آفاق الفرص الحيوية في جورجيا.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الرئيس التنفيذي تأتي انطلاقًا من دور الصندوق في تعزيز التنمية الدولية المستدامة، ونشاطه الممتد لأكثر من 50 عامًا في الدول النامية حول العالم، كما يسهم الصندوق منذ تأسيسه في عام 1974 ضمن نشاطه الإنمائي، في مواجهة التحديات التنموية في مختلف الدول النامية حول العالم؛ تعزيزًا للتعاون والتضامن الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية حول العالم.

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