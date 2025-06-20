لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية.. البنك المركزي يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” صدور “قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان” المحدثة، انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، التي ستحل محل “ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري” المعمول بها حاليًّا.

وتهدف القواعد المحدثة إلى تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية المتعلقة بالتعاملات المرتبطة بالبطاقات الائتمانية؛ لمواكبة التطورات، وتماشيًا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وتضمنت هذه القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال هذه المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي.

ويمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: https://rulebook.sama.gov.sa/ar .

وعمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود “ساما” الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط