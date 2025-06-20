شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الجمعة 20 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، الجمعة 20 يونيو 2025، حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات الصباحية، بعد انخفاض ملحوظ شهدته الأسعار أمس الخميس، حيث تراجع سعر جرام الذهب بنحو 35 جنيهًا متأثرًا بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، وهو ما عزز من قوة الدولار وأدى إلى ضغط سلبي على أسعار الذهب محليًا وعالميًا.

وتراجع سعر أونصة الذهب عالميًا خلال تعاملات أمس بنسبة 0.1%، ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولارًا للأونصة، مقارنة بسعر افتتاح عند 3371 دولارًا، بينما يتداول حاليًا قرب 3365 دولارًا. ويُعد هذا الانخفاض امتدادًا لهبوط سابق بنسبة 0.6%، لتتراجع الأونصة عن مستوى 3400 دولار الذي فقدته منذ بداية الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 20 يونيو 2025 (صباحًا):

سعر جرام الذهب عيار 24: 5469 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4785 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4101 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3190 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 38,280 جنيهًا



وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار تختلف من محل صاغة لآخر حسب قيمة المصنعية والدمغة، كما تتأثر بتقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه.

توقعات الفائدة وتأثيرها على الذهب

قرر البنك الفيدرالي الأمريكي أمس تثبيت أسعار الفائدة عند 4.50%، بما يتوافق مع توقعات السوق، مع الإبقاء على خطة خفض الفائدة خلال 2025 بمقدار 50 نقطة أساس. في المقابل، تم خفض توقعات خفض الفائدة للعامين المقبلين بمقدار 25 نقطة أساس.

كما كشف الفيدرالي عن تراجع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.4% بدلًا من 1.7%، إلى جانب رفع تقديرات التضخم إلى 3% مقابل 2.7%، ما يعكس قلقًا من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود تضخمي معتدل خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤثر عادة على تحركات أسعار الذهب العالمية.



