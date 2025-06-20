شكرا لقرائتكم خبر عن 50.47 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 بالبنك المركزى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الجمعة، 20 يونيو 2025 02:00 ص

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، بالبنك المركزي المصري 50.47 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

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