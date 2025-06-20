شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية ليوم الجمعة 20 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، وذلك بعد تراجع ملحوظ في الأسعار خلال تعاملات أمس الخميس، حيث فقد الجرام نحو 35 جنيهًا متأثرًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما عزز من قوة الدولار وألقى بظلاله السلبية على أسعار المعدن النفيس.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أونصة الذهب أمس بنسبة 0.1% لتسجل أدنى مستوى عند 3347 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح التداولات عند 3371 دولارًا، قبل أن تستقر حاليًا قرب مستوى 3365 دولارًا. وجاء هذا الانخفاض امتدادًا لهبوط سابق بنسبة 0.6% في الجلسة التي سبقت، ليواصل الذهب تراجعه مبتعدًا عن حاجز 3400 دولار الذي فقده منذ بداية الأسبوع.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 (تعاملات صباحية):

عيار 24: 5469 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4785 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4101 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3190 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,280 جنيهًا



في المقابل، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50%، في خطوة كانت متوقعة من الأسواق. وفي الوقت نفسه، خفّض البنك توقعاته بشأن وتيرة خفض الفائدة في العامين المقبلين بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإبقاء على التقديرات بخفض إجمالي يبلغ 50 نقطة خلال عام 2025.

كما أظهرت التقديرات الجديدة للفيدرالي تراجعًا في توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.4% مقابل 1.7% سابقًا، بينما ارتفعت توقعات التضخم إلى 3% بدلاً من 2.7%، ما يشير إلى توقعات بركود تضخمي معتدل خلال الفترة المقبلة.