شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى: تطوير مصانع الأسمدة ضرورة استراتيجية لتأمين الأمن الغذائى وتعظيم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

أكد عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن تطوير مصانع الأسمدة التابعة للدولة أصبح أولوية استراتيجية في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وتغيرات مناخية تؤثر بشكل مباشر على الزراعة والأمن الغذائي.

وأضاف أن مصانع الأسمدة، وعلى رأسها "النصر للأسمدة" و"الدلتا للأسمدة"، وكيما ،تمثل ركائز صناعية مهمة يجب تأهيلها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية لزيادة كفاءتها الإنتاجية وتقليل الانبعاثات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الدولة.

وأوضح حمدي أن هناك خطة شاملة لتحديث هذه المصانع، تشمل إحلال وتجديد المعدات القديمة، والتحول لاستخدام الطاقة النظيفة بما يتماشى مع التزامات الدولة البيئية، مشيرًا إلى أن رفع الطاقة الإنتاجية للمصانع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب فتح آفاق واسعة للتصدير خاصة لدول إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج ومعدات المصانع من خلال شراكات مع الشركات المحلية والدولية، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القيمة المضافة. وقال إن قطاع الأسمدة يمثل أحد أبرز القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذا ما تم تطويره بصورة احترافية.

كما شدد عماد حمدي على ضرورة ربط خطط تطوير المصانع ببرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لرفع كفاءتهم التشغيلية، معتبرًا أن توطين الصناعة يبدأ من الإنسان، وأن مصر تمتلك قاعدة من الخبرات الفنية القادرة على قيادة هذا التطوير إذا ما توفر لها التدريب والدعم المناسب.