شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الجمعة، 20 يونيو 2025 12:00 ص

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.47 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

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