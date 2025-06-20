شكرا لقرائتكم خبر عن إمدادات الكهرباء والتشييد والبناء أعلى مهن يعمل بها الأجانب بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النشرة السنوية للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري في مصر 2024، عن أهم المهن التي يعمل بها الأجانب في مصر، وعلى رأسها أنشطة الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، حيث سجل عدد العاملين الأجانب بها نحو 5587 أجنبي بنسبة 24.4٪.

وجاء نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار في المركز الثاني بعدد 4726 أجنبي بنسبة 20.6٪ من إجمالي الوظائف، ثم نشاط التشييد والبناء بعدد 3676 أجنبي بنسبة 16.0%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح بعدد 2859 بنسبة 12.5٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عام 2024.

وتناول التقرير مؤشرات إحصائية هامة، ومنها وصول إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري إلى 22 ألف و909 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2024، مقابل 17357 أجنبي عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 32%، وبلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر لأول مرة 10 آلاف أجنبي بنسبة 43.7% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 12906 أجنبي بنسبة 56.3% عام 2024.

وطبقا لنوع التعاقد بلغ عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري في مصر عامي (2023- 2024)، يمثل الأجانب الوافدين من الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2024، حيث بلغ 8798 أجنبي بنسبة 38.4%، يليها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 7224 أجنبي بنسبة 31.5٪‏، ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 4826 أجنبي بنسبة 21.1٪ تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 1026 أجنبي بنسبة 4.5٪، ثم الدول الأمريكية بعدد 868 أجنبي بنسبة 3.8%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعـداد حيث بلغ 110 أجنبي بنسبة 0.5٪ من إجمالي عدد الأجانب الحاصلين على ترخيص للعمل في القطاع الخاص والاستثماري عـام 2024.