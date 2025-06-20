شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يخسر 35 جنيها منذ افتتاح التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث فقد الجرام نحو 35 جنيهًا منذ بداية التداولات، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، ما عزز من قوة الدولار وضغط على المعدن النفيس.

وعالميًا، انخفض سعر أونصة الذهب بنسبة 0.1% ليصل إلى 3347 دولارًا، بعد أن افتتح التعاملات عند مستوى 3371 دولارًا، ويتداول حاليًا قرب 3365 دولارًا للأونصة. ويأتي هذا التراجع امتدادًا لهبوط الأمس الذي بلغ 0.6%، مبتعدًا عن حاجز 3400 دولار الذي كسره في مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5469 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4785 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4101 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3190 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,280 جنيهًا



على صعيد السياسة النقدية، قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة عند مستوى 4.50%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، ومع ذلك، خفّض أعضاء المجلس توقعاتهم لوتيرة خفض الفائدة خلال العامين المقبلين بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإبقاء على توقعات خفض بنحو 50 نقطة خلال عام 2025.

كما أظهرت التقديرات المحدثة للفيدرالي تراجعًا في توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 1.4% مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.7%، في حين ارتفعت توقعات التضخم إلى 3% بدلًا من 2.7%، ما يشير إلى احتمال استمرار ضغوط التضخم بشكل معتدل.