شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

بلغ سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 50.47 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وجاء سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.