شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 19-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 19-6-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 16 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والقاهرة للخدمات التعليمية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وبريميم هيلثكير جروب، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، ووثائق صندوق استثمار اودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والنصر للأعمال المدنية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تخسر 34 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 955.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.5 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.81%، والعرب على 2.44%، واستحوذت المؤسسات على 47.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.9 مليون جنيه، 24.2 ألف جنيه، 751.4 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 81.7 مليون جنيه، 666.9 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 30248 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 37524 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13579 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 8858 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3160 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11577 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2072 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 161 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والشرقية-إيسترن كومباني، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 5701 سهم، 8450 سهم، 2600 سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والنساجون الشرقيون للسجاد، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، والإسكندية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 19.9 ألف سهم، 10325 سهمًا، 2000 سهم، 177 سهمًا، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات بنك قطر الوطني، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 1435 سهمًا، 19.5 ألف سهم، 12 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي إيديتا للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان عدد 311 ألف سهم، 596.8 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 70 ألف سهم.

صفقة



أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، شراء المساهم عزة سعد السيد سيد أحمد عدد 660 ألف سهم بسعر 1.272 جنيه بقيمة إجمالية 839.3 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.994%، إلى 5.357%، ونفذت الصفقة من خلال شركة المجموعة الاقتصادية لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2025، ففي قطاع الملابس والمنسوجات، حققت شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مبيعات بلغت 825.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 726.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عا 2024 بنسبة نمو 14%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.4 مليون جنيه مقارنة 193.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 95%.

وفي قطاع خدمات النقل والشحن، حققت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، إيرادات نشاط بلغت 282.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 186.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.3 مليون جنيه مقارنة 124.5 مليون جنيه.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي قيمة مبيعات بلغت 1.031 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025 مقابل 715.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 269.9 مليون جنيه مقارنة مع 123.3 مليون جنيه.

ام ام جروب

أعلنت شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، عن موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في زيادة رأس مال شركة بساطة المالية القابضة، والتي تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرفية بمبلغ 44.6 مليون جنيه لتصبح حد المساهمة مبلغ 228.6 مليون جنيه بدلًا من 184 مليون جنيه، وبذلك تبلغ حصة إم تي أي حوالي 51.52% من شركة بساطة المالية القابضة.