تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على انخفاض جماعي، متأثرةً بردود فعل المستثمرين تجاه قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بمقدار (4.22) نقاط، ليصل إلى مستوى (536.11) نقطة في نهاية التعاملات.

وأغلق مؤشر “داكس” الألماني الجلسة على هبوط بمقدار (261.10) نقطة، ليصل إلى مستوى (23056.71) نقطة.

وتراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بمقدار (51.67) نقطة، ليصل إلى مستوى (8791.80) نقطة عند الإغلاق.

وانخفض مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنحو (102.67) نقطة، ليصل إلى مستوى (7553.45) نقطة في نهاية التعاملات.

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