شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 19-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 19-6-2025.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والقاهرة للخدمات التعليمية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وبريميم هيلثكير جروب، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، ووثائق صندوق استثمار اودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والنصر للأعمال المدنية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تخسر 34 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 955.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.5 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.81%، والعرب على 2.44%، واستحوذت المؤسسات على 47.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.9 مليون جنيه، 24.2 ألف جنيه، 751.4 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 81.7 مليون جنيه، 666.9 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 30248 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 37524 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13579 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 8858 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3160 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11577 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2072 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 161 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- وثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 3.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.93%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.858 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.12%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 8 جنيهات بنسبة ارتفاع بلغت 3.90%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 49.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.60%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 27.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.06%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 50.530 بنسبة تراجع بلغت 20%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 27.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.86%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 31.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.32%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 138.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.28%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.59%.