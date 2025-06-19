شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ملتقى " بُناة مصر " تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بمشاركة مؤسسات دولية وسفراء ووفود عربية وأفريقية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - "بُناة مصر" يدشن أول حوار دولي حول أفضل الممارسات العالمية للتنمية وإدارة واستدامة المدن الساحلية- الملتقى يستعرض خرائط التنمية والاستثمار بالمدن الساحلية أمام القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين-الحدث يتيح آليات الشراكة والتحالف بين الكيانات المصرية والعالمية في مجالات البنية التحتية والاستثمار والطاقة

تحت رعاية معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تنطلق فعاليات الدورة العاشرة لملتقى "بُناة مصر" يوم الأحد الموافق 22 يونيو الجاري، وذلك بمشاركة دولية رفيعة المستوى تضم العديد من الوفود العربية والأفريقية والإسلامية وشركاء التنمية الدوليين وسفراء، إلى جانب حضور وزاري وحكومى موسع إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية المعنية بالتنمية العمرانية.



وتنعقد فعاليات الدورة الحالية للملتقى بتنظيم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء وشركة إكسلانت كومينكشنز التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاستعراض أفضل الممارسات العالمية في تطوير المدن الساحلية ورفع كفاءتها واستدامتها وذلك عبر استعراض التجارب الرائدة في بناء وتشغيل وإدارة تلك المدن بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من طبيعتها الجغرافية ومقدراتها السياحية والاقتصادية.



وبجانب الحضور الوزاري رفيع المستوى، يشهد الملتقى تمثيل دولي موسع يضم السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والسيد/ اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتورة رانيا هداية ، المديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجانب سفراء العديد من الدول منها تركيا وأيرلندا والهند وقبرص وكوت ديفوار وتايلاند والسنغال ، لمناقشة أطر التعاون مع الدول والمؤسسات العالمية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دفع عجلة التنمية من خلال ما تقدمه من أدوات تمويلية مرنة ودعم فني واستشاري من شأنه تعزيز جاهزية المدن الساحلية لمواجهة تحديات النمو الحضري والتغير المناخي.



كما يشارك بـ " بُناة مصر" فى نسخته العاشرة العديد من الوفود العربية والإفريقية والإسلامية الممثلة لكبرى منظمات الأعمال فى مجال التشييد والمقاولات منها اتحاد المقاولين العرب واتحاد مقاولي الدول الإسلامية والاتحاد الكويتي للمقاولين ووزارة الإسكان بدولة ليبيا لتبادل الخبرات والابتكارات في مجال التخطيط العمراني المستدام عبر جلسات تفاعلية و لقاءات عمل ثنائية لاستعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية لاستدامة المدن الساحلية والتقنيات المتقدمة فى إدارتها بما يحقق الاستفادة القصوى من مقوماتها الطبيعية والاقتصادية.



ويناقش الملتقى الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستثمار الساحلي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار لخلق مجتمعات ساحلية جديدة جاذبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية.



إضافة إلى استعراض سبل تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وعرض التجارب المتميزة للدول فى تعزيز فرص الاستثمار في المشروعات الخضراء والذكية بالمدن الساحلية إضافة إلى الإطلاع على أحدث التقنيات الخاصة بتصميم مدن ساحلية مرنة قادرة على مواجهة التهديدات المرتبطة بتغير المناخ .



وتمثل الدورة الحالية لملتقى بناة مصر أول منصة دولية تستهدف تعزيز آليات الشراكة والتحالف في مجالات البنية التحتية المتقدمة والتطوير العقاري والطاقة والصناعات الداعمة لتنمية المدن الساحلية المستدامة وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، مع التركيز على تبادل الخبرات ونقل المعرفة والتقنيات فى المشروعات الساحلية بمختلف أنماطها.

ويُعد ملتقى “بُناة مصر” أحد أبرز الفعاليات السنوية في قطاع التشييد والبناء على مستوى المنطقة، حيث يُعقد منذ عام 2014 بدعم حكومي موسع، ويجمع تحت مظلته نخبة من صُنّاع القرار وقادة الأعمال والمطورين العقاريين والاستشاريين والخبراء، لمناقشة أجندة المشروعات القومية والتوجهات الاستراتيجية للدولة في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية.