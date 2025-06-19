شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة التجارية تستعد لتوسيع نطاق خدماتها المميكنة لمنتسبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل غرفة القاهرة التجارية برئاسة ايمن العشري جهودها لتطوير الخدمات المقدمة لمنتسبيها بما يواكب التطور العصرية.

وعقدت الغرفة اجتماعا لمناقشة آليات تدشين خدماتها المميكنة في مناطق جديدة بهدف التوسع في النطاق الجغرافي للوصول إلي منتسبيها في مناطق محافظة القاهرة المختلفة .

وجاء الاجتماع بحضور ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة والدكتور كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة ووليد مختار مستشار ايمن العشري رئيس غرفة القاهرة والجهاز التنفيذي للغرفة وممثلي بعض الجهات الاخري للتنسيق في عملية التعاون لتبادل الخدمات بما يخدم المجتمع التجاري القاهري.

ويستهدف الاجتماع دراسة سبل التعاون لتقديم الغرفة خدماتها المميكنة لمنتسبيها مثل شهادة المزاولة والتوقيع الالكتروني وغيرها من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها.

كما أن الغرفة تدرس تقديم هذه الخدمات في أقرب نقط أو أماكن من الجهات الحكومية المختلفة التي تتكامل خدماتها مع الغرفة مثل خدمات السجل التجاري.

كما تستهدف الغرفة تقديم خدماتها في احياء محافظة القاهرة المختلفة لتوفير الوقت والجهد علي منتسبيها من خلال نقاط خدمات تذهب لأماكن قريبة منهم وهذا علي غرار الخدمات التي تقدمها الغرفة داخل مقر الرئيسي وياتي هذا ضمن خطة مجلس إدارة الغرفة لتنوع وزيادة الخدمات المميكنة للتجار طبقا للتطورات العصرية.

ومن المتوقع أن تعلن الغرفة التجارية القاهرة عن عدد من الخدمات الجديدة وأماكنها في مناطق متفرقة من أحياء المحافظة فور الانتهاء من خطة العمل منها والجهات التي سيتم التعاون معها لتقديم هذه الخدمات.