الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 أمام الجنيه المصرى

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آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءة تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات و فى مقدمتها سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025    أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري عند 50.47 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الخميس ،بالبنك الأهلى  50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع
فى بنك مصر الى 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه البيع  و في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه البيع .

و استقر سعر الدولار بعد ختام التعاملات  اليوم   كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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