شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 19-6-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4101 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

- عيار 24: 5469 جنيهًا للجرام

- عيار 21: 4785 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 4101 جنيه للجرام

- عيار 14: 3190 جنيهًا للجرام

- الجنيه الذهب: 38280 جنيها.



وانخفضت أسعار الذهب فى التداولات الآسيوية اليوم الخميس حيث أدى الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطى الفيدرالى إلى تعزيز الدولار، والضغط على المعدن النفيس، بينما حدت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة من احتمال تورط الولايات المتحدة فى الصراع الإسرائيلى الإيرانى من الخسائر، وفقا لما نشره موقع investing.

وانخفض الذهب الفورى بنسبة 0.5% إلى 3,353.92 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس بنسبة 1.1% إلى 3,369.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:15 صباحًا بتوقيت السعودية.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادى والتضخم

وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.