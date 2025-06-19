شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 -6- 2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيه 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.865 جنيه للشراء.

13.934جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.958 جنيه للشراء.

13.924 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.958 جنيه للشراء.

13.908جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.843 جنيه للشراء.

13.19جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.95جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.