شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء صعود "الاتصالات" بنسبة 0.1% والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها العقارات بنسبة 3.1%، وهبطت قطاعات مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.9%، 2.8%، 2.7%، 2.6%، على الترتيب، ونزل قطاعا السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.4%، 2.2%، على التوالي.

وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.9%، 1.7%، على الترتيب، ثم قطاعا البنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي، ثم قطاعا الخدمات والمنتدات الصناعية والسيارات، والموارد الأساسية بنسبة 0.8%، 0.7%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وحيدًا بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.149 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 955.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 92.5 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.75% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.81%، والعرب على 2.44%، واستحوذت المؤسسات على 47.47% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.9 مليون جنيه، 24.2 ألف جنيه، 751.4 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 81.7 مليون جنيه، 666.9 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 30248 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 37524 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 13579 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 8858 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3160 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11577 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2072 نقطة.