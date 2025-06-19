شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الجنيه الأسترلينى أمام الجنيه المصرى نهاية تعاملات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

اغلق سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الخميس 19-6-2025، على ارتفاع، ليسجل فى البنك المركزي 67.84 جنيه للشراء، و68.07 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.72 جنيه للشراء، و68.13 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.72 جنيه للشراء.

68.13 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

67.72 جنيه للشراء.

68.13 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.73 جنيه للشراء.

68.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.74 جنيه للشراء.

68 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.72 جنيه للشراء.

68.13 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.79 جنيه للشراء.

68.20جنيه للبيع.



