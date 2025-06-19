صندوق تنمية الموارد البشرية يتوج بجائزتين في خدمة العملاء على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب أفريقيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - فاز صندوق تنمية الموارد البشرية بالجائزة الذهبية لأفضل مركز اتصال، والجائزة الذهبية لأفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي في تجربة العميل، على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب أفريقيا، وذلك خلال مشاركته في مسابقة الجوائز العالمية لمراكز الاتصال، التي عقدت ضمن المؤتمر الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، في مدينة برلين بألمانيا مؤخرًا، لتكريم المنظمات الرائدة والمتميزة في خدمة العملاء.

وحقق الصندوق الجائزة بعد منافسة مع عدة جهات حكومية وشركات من مختلف أنحاء العالم، حيث تمر عملية التقييم عبر عدة مراحل وفق أعلى المعايير الدولية، ومن خلال محكمين دوليين من ذوي الخبرة في مجال خدمة العملاء وتقديم الخدمات للعملاء عبر مراكز الاتصال.

واستعرض الصندوق خلال أيام المؤتمر، تجربته في تقديم الخدمات للعملاء، وتحسين تجربة العميل، عبر عدد من قنوات ومنصات التواصل المتنوعة، وآلية الرد والتفاعل مع استفسارات العملاء، وتقديم الدعم الفوري لهم، والتقنيات المستخدمة ومؤشرات الأداء، والجهود المبذولة؛ لتعزيز استفادة العملاء من خدمات وبرامج الدعم والتمكين.

ويأتي تحقيق الصندوق لعدد من الجوائز والاعتمادات الدولية والمحلية مؤخرًا، في إطار التزامه بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والوطنية في الجودة والتميز المؤسسي وتحسين تجربة العملاء، من أجل تعزيز كفاءة الأداء وتلبية تطلعات ورضا المستفيدين من خدماته ومنتجاته، وبما يُسهم في تحقيق نتائج مستدامة؛ تعزز من تحقيق مستهدفات الصندوق في بناء قوى عاملة وطنية مستدامة في المملكة، وبما يتوافق مع رؤية 2030.

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