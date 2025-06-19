المملكة تستثمر عالمياً في صناديق الملكية الخاصة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة الصندوق الصناعي للاستثمار عن دخولها في استثمار عالمي في مجال صناديق الملكية الخاصة عبر شراكة استراتيجية مع مجموعة إنفست إيندستريال إحدى أبرز مجموعات الاستثمار في أوروبا، وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع جهود الشركة في جذب رؤوس أموال مؤسسية عالمية وقدرات صناعية متقدمة إلى المملكة، وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للصناعات التحويلية ذات القيمة العالية. وتُعد إنفست إيندستريال من المجموعات الاستثمارية الرائدة في أوروبا، حيث تدير رؤوس أموال تتجاوز 17 مليار يورو، وتعمل من خلال ثمانية مكاتب حول العالم، وتستثمر في شركات متوسطة الحجم لخلق قيمة مضافة مستدامة ودعم التوسع العالمي لها.

تعزّز هذه الخطوة الاستراتيجية لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى ترسيخ موقع المملكة كمركز عالمي للتصنيع وسلاسل الإمداد، حيث تسعى هذه الشراكة إلى الاستثمار المشترك في توطين صناعات متقدمة داخل المملكة، وتمكين الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية التي تديرها إنفست إيندستريال. وتركز مجالات التعاون بين الطرفين على قطاعات حيوية تشمل: المعدات والآلات، الأتمتة، الأجهزة الطبية، المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المستدامة، وذلك لدعم تعزيز القيمة المضافة المحلية، وتحفيز الابتكار داخل المشهد الصناعي في المملكة.

وقد جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور صاحب السمو الأمير سلطان بن خالد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق الصناعي للاستثمار، وسعادة السفير الإيطالي لدى المملكة السيد كارلو بالدوتشي، في إشارة إلى مستوى الدعم الرفيع الذي تحظى به هذه الشراكة النوعية.

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