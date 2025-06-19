شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 ارتفاع أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصرى عند 50.47 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى عند 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.60 جنيه للشراء 50.70 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.61 جنيه للشراء 50.71 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.