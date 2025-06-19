شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة خاصة على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ 18545 عملية على أسهم شركة "يو للتمويل الاستهلاكي"، بعدد أسهم يتجاوز 431 مليون سهم تمثل نحو 20.5% من رأس مال الشركة، وذلك في إطار استيفاء شروط القيد في البورصة المصرية من حيث عدد المساهمين ونسبة الأسهم المطروحة وحرة التداول، تمهيدًا لتداول أسهمها الذي من المقرر له أن يبدأ يوم الإثنين المقبل.

ونفذت البورصة، هذه الصفقة من خلال آلية مبتكرة للتوافق مع قواعد القيد بالبورصة، عبر توزيع جزء من أرباح شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وهي شركة "مجموعة إي إف جي القابضة"، على مساهميها في صورة أسهم في رأسمال شركة أخرى وهي شركة "يو للتمويل الاستهلاكي"، تمهيدًا لبدء التداول على أسهم "يو للتمويل الاستهلاكي".

تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية طبقت حلولاً مبتكرة ومستحدثة في تنفيذ صفقة شركة يو، عبر التنفيذ باستخدام إصدار مطور من نظام تنفيذ الطروحات في البورصة – سوق الصفقات الخاصة (OPR)، بتعديل تقني لسرعة ودقة إدراج شركة السمسرة لتلك التعاملات، إلى جانب تحديثات تقنية متقدمة على نظام تسجيل العملاء من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API)، وقد قام فريق العمل بالبورصة المصرية بإجراء تعديلات دقيقة على هذه الأنظمة لضمان توافقها مع متطلبات تنفيذ تلك العمليات.

يأتي هذا في إطار التطوير المستمر لجهود البورصة المصرية في تشجيع المزيد من عمليات القيد والطرح عن طريق حلول وبدائل مبتكرة وفقا لقواعد القيد بالبورصة بما يؤدي إلى زيادة عمق السوق ورفع معدلات التداول، وأيضا في إطار التوجه نحو رقمنة كافة التعاملات وتطوير كافة نظم وآليات التداول باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة، الأمر الذي يُعزز من مكانة البورصة المصرية كمؤسسة مالية رائدة في تطوير الأسواق.

