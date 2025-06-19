شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 19-6- 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ36.225 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر41.400 ريال، مقارنة بسعر امس، والذى وصل لـ 41.850 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة، من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.400 ريال

- عيار 22 سجل 37.950 ريال

- عيار 21 سجل 36.225 ريال

- عيار 18 سجل 31.050 ريال

- عيار 14 سجل 24.150 ريال

- عيار 12 سجل 20.700 ريال

- الاونصة 1287.500 ريال

- الجنيه الذهب 289.750 ريال

- الأونصة بالدولار 3356.72 دولار



وانخفضت أسعار الذهب في التداولات الآسيوية اليوم الخميس حيث أدى الموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز الدولار ، والضغط على المعدن النفيس، بينما حدت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة من احتمال تورط الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني من الخسائر، وفقا لما نشره موقع investing

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 3,353.92 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس بنسبة 1.1% إلى 3,369.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:15 صباحًا بتوقيت السعودية.



