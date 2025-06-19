شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري عند 50 جنيه للشراء و50.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس ،بالبنك الأهلى عند 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع فى بنك مصر الى 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.50 جنيه للشراء 50.60 جنيه البيع.

و سجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.