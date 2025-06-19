شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 19 يونيو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.800 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر 24 سعر 40.900 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين:

- عيار 24 سجل 40.900 دينار

- عيار 22 سجل 37.500 دينار

- عيار 21 سجل 35.800 دينار

- عيار 18 سجل 30.675 دينار

- عيار 14 سجل 23.850 دينار

- عيار 12 سجل 20.450 دينار

- الاونصة 1272.275 دينار

- الجنيه الذهب 286.325 دينار

- الأونصة بالدولار 3383.69 دولار



واستطاع الذهب أن يثبت أقدامه فوق المستوى 3400 دولار للأونصة ليستمر الاتجاه الصاعد على المدى القصير هو القائم حتى الآن وقد نشهد اختراق للقمة التاريخية عند 3500 دولار للأونصة وتسجيل مستوى قياسي جديد.

ارتفاع أسعار الذهب ناتجة من الصراع بين إيران والكيان الصهيوني بعد الهجمات المتبادلة التي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي ، ويمثل هذا الصراع تصعيدًا متجددًا في التوترات بين دول الشرق الأوسط، وأثار مخاوف من تورط المزيد من القوى الإقليمية.