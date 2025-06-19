شكرا لقرائتكم خبر عن بمستهل التداولات.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تطورات سوق الصرف أخر تحديث سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 19 - 6 - 2025 وفقا للبنك الأهلي.

ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

50.50 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع.





‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم57.94 جنيه للشراء.

58.30 جنيه للبيع.



‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

67.78 جنيه للشراء.

68.18 جنيه للبيع.





‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم164.17 جنيه للشراء.

165.33 جنيه للبيع





‏‎سعر الريال السعودى اليوم13.41 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.





‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم13.73 جنيه للشراء.

13.77 جنيه للبيع.





‏‎سعر الريال القطري اليوم12.81 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.